Marc-André ter Stegen baja de última hora para la Supercopa de España

Redacción FOX Deportes

Marc-André ter Stegen abandonó por lesión la concentración de Barcelona en Yeda y regresó a la ciudad condal para someterse a pruebas medicas por lo que es baja para la Supercopa de España.

ℹ Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Yeda para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana miércoles a la expedición pic.twitter.com/hHqEVRCt6K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 6, 2026

El conjunto azulgrana confirmó la lesión del portero alemán y comunicó que Diego Kochen, del filial, se incorporará a la concentración en Arabia Saudita para tomar el lugar de ter Stegen en la lista final para el torneo.

Kochen se une como tercer guardameta a Joan Garcia, portero titular, y al polaco Wojciech Szczęsny.

Barcelona se enfrenta este miércoles al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España. El jueves se cruzan en el Atlético y Real Madrid en la otra y la gran final se disputará el próximo domingo.