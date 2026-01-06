Redacción FOX Deportes
Marc-André ter Stegen baja de última hora para la Supercopa de España
Ter Stegen volvió a Barcelona para realizar diferentes pruebas médicas
Marc-André ter Stegen abandonó por lesión la concentración de Barcelona en Yeda y regresó a la ciudad condal para someterse a pruebas medicas por lo que es baja para la Supercopa de España.
El conjunto azulgrana confirmó la lesión del portero alemán y comunicó que Diego Kochen, del filial, se incorporará a la concentración en Arabia Saudita para tomar el lugar de ter Stegen en la lista final para el torneo.
Kochen se une como tercer guardameta a Joan Garcia, portero titular, y al polaco Wojciech Szczęsny.
Barcelona se enfrenta este miércoles al Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa de España. El jueves se cruzan en el Atlético y Real Madrid en la otra y la gran final se disputará el próximo domingo.
