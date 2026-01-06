La razón por la que el Barcelona desea tanto la Supercopa

EFE

Ganar la Supercopa de España la temporada pasado le dio "mucha energía" al Barcelona para después conquistar la Liga y la Copa del Rey, entonces, claro que Hansi Flick desea ganar este minitorneo que se jugará en Arabia Saudita.

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", señaló el técnico alemán previo a la semifinal que este miércoles enfrentará al Barcelona y al Athletic Club.

Desde la sala de prensa del estadio Al Jawhara de Yeda, sede del certamen, Flick destacó que el conjunto vasco tiene "jugadores rápidos y muy buenos en ataque", y subrayó que "no será fácil ganar" si el Barça comete "los mismos errores" que en la victoria del pasado domingo contra el Espanyol (0-2).

"Tenemos que mejorar en defensa y estar conectados como equipo. Tenemos nuestra idea de juego, conocemos nuestras fortalezas, pero tenemos que hacer algunas cosas mejor que en los dos últimos partidos", agregó el preparador alemán, que sólo confirmó la titularidad de Joan García en la portería.

Flick confirmó que ningún futbolista le ha pedido salir en este mercado invernal, y reconoció que tanto Ferran Torres como Robert Lewandowski están "jugando a un gran nivel" en la punta de ataque. "Los dos están metiendo muchos goles y jugando bien, con una buena mentalidad. De esto se trata, de anteponer al equipo", apostilló.

Flick se congratula por el fichaje de Cancelo

El entrenador de 60 años, quien cumple su segunda campaña al frente del Barcelona aseguró que el fichaje del lateral Joao Cancelo en el presente mercado de invierno supondría "una buena opción", puesto que se trata de "un jugador de calidad".

"Puede jugar en los dos laterales. No está hecho todavía, pero si se hace estaré contento. Tendremos una opción más. También hablamos con el club de la opción de traer un central, pero esta operación tiene sentido. Es una buena opción, un jugador de calidad", explicó el técnico alemán sobre el internacional luso en la víspera del partido de semifinales de la Supercopa.