Joao Cancelo será el primer fichaje invernal de Barcelona

Oscar Sandoval

El viaje de Barcelona a Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España sirvió al mismo tiempo para cerrar la cesión de Joao Cancelo, el portugués tenía una oferta de Inter sobre la mesa, pero sacrificará parte de su salario para volver al conjunto azulgrana.

Así nos reciben en Yeda 🇸🇦🫶 pic.twitter.com/vLdZE9BkiC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2026

Cancelo buscaba regresar al futbol europeo después de dos temporadas en la Saudi Pro League, su aventura por Medio Oriente no fue lo que esperaba y varios clubes tocaron su puerta.

Inter llamó primero al Al-Hilal y las pláticas iban por buen camino, pero el lateral esperó el contacto entre su agente y la directiva de Barcelona para tomar una decisión. El equipo italiano estaba listo para cerrar la operación y el portugués dijo no a pesar de perder en la parte económica.

El presidente Joan Laporta llega a Arabia Saudí con el equipo. 💐🇸🇦 pic.twitter.com/pXRkJN4mjO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2026

El diario Sport asegura que hay “Acuerdo total entre Barca y Al-Hilal por Joao Cancelo”, revela que el club pagará alrededor de cinco millones de su salario, “lo que quiere decir que el jugador se bajará más del 50% de sus salario” para estrenar el Camp Nou.

La publicación afirma que “se están redactando los contratos” y que el portugués volverá a la ciudad condal por medio de una cesión, utilizando el espacio salarial disponible tras la baja de larga duración de Andreas Christensen.