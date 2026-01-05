Ronald Araujo estará disponible para la Supercopa de España

Redacción FOX Deportes

Ronald Araujo quien estuvo ausente en las últimas semanas por problemas de salud mental, entró en la convocatoria de Barcelona para disputar la Supercopa de España que se disputará en Yeda, Arabia Saudita.

¡La convocatoria de la Supercopa! 🏆 pic.twitter.com/j7ZNLnPaPC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2026

El central 'charrúa', que hace una semana empezó a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, es la principal novedad en la expedición del equipo azulgrana, que este mismo lunes viaja a Yeda para enfrentarse el miércoles a Athletic Club en la primera semifinal de la Supercopa.

El zaguero, que estaba apartado del grupo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, forma parte de la convocatoria de 24 jugadores que ha dado a conocer el club azulgrana después del último entrenamiento que el primer equipo ha realizado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Con Araujo en la convocatoria, el Barça sólo cuenta con dos bajas para luchar por el primer título del año 2026: el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el central Andreas Christensen, que se han quedado en Barcelona para continuar con el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.