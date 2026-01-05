Chelsea echaría la casa por la ventana por Vinícius Jr.

Redacción FOX Deportes

Chelsea estaría dispuesto a poner sobre la mesa de Real Madrid una cantidad desorbitante para acometer el fichaje de Vinícius Júnior quien no atraviesa por su mejor momento en el equipo blanco.

La cantidad superaría los 150 millones de euros y el conjunto londinense sacaría provecho del enfrentamiento entre el brasileño y el Santiago Bernabéu.

La renovación de ‘Vini’ con el Madrid está estancada, tiene contrato hasta 2027, pero esta temporada todo se torció entre el delantero y Bernabéu, sus actitudes y su baja de juego no tienen contento al entorno ‘Merengue’ y la Premier League estaría al acecho.

The Guardian asegura que el conjunto londinense “planea un traspaso masivo” cercano a los 160 millones de euros por el brasileño, una cantidad a considerar por el equipo español antes de que el jugador entre en el último año de contrato y pueda salir del club como agente libre.

Chelsea no estaría solo en la carrera por Vinícius Jr. quien desde hace años está en el radar de Arabia Saudita, clubes con un poder económico notable que estarían dispuestos a todo con tal de fichar a una de las estrellas del futbol mundial.