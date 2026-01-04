Vinícius Júnior, nuevamente abucheado por el Santiago Bernabéu

Héctor Cantú

El Real Madrid ha comenzado el 2026 con el pie derecho luego de haber goleado al Betis por 5-1 en un actuación sublime de Gonzalo, quien logró su primer triplete vestido de blanco.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues nuevamente Vinícius Júnior ha desentonado dentro del terreno de juego con una actuación que le ha valido salir entre abucheos una vez más.

El sudamericano, quien sigue recibiendo la confianza de Xabi Alonso, salió del terreno de juego al minuto 77 para ceder su puesto a Franco Mastantuono, uno de los jugadores que llegaron para esta temporada y que no han podido brillar hasta el momento.

Vinícius Júnior apenas realizó un disparo al arco rival en el tiempo en el que estuvo sobre la cancha. En total, tocó en 51 ocasiones la pelota, logrando apenas 21 pases concretos.

No solo fue su discreta actuación ante el Betis la que le valió la rechifla del respetable, también la polémica que generó el brasileño que eliminó de sus cuentas de redes sociales las imágenes donde aparecía vestido de blanco.

Diferentes rumores apuntan a que Vinícius Júnior podría salir en esta misma ventana de fichajes invernal que terminará el próximo 2 de febrero.

El Real Madrid se mantiene a cuatro puntos de distancia del Barcelona, actual líder de La Liga en España.