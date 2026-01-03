Sin "merecer" ganarle al Espanyol, el Barcelona es más líder que nunca

Redacción FOX Deportes

Tener un equipo capaz de ganar partidos con el puro peso de la calidad también tiene su mérito y aunque quizá el Barcelona no mereció la victoria en el derbi contra el Espanyol, el técnico Hansi Flick valoró el talento de sus jugadores para hacerlo y así mantener la distancia en el liderato de La Liga.

"El Espanyol ha hecho un gran partido. No merecimos este resultado, pero la calidad después de los cambios ha decidido el partido. Quiero agradecer a Joan García el partido que ha hecho. Ha sido increíble, es uno de los mejores porteros del mundo", afirmó el alemán tras el 2-0 en el RCDE Stadium.

Flick lamentó los primeros 80 minutos del partido (el cual se mantuvo 0-0 hasta el 86'), pues sus jugadores "no mostraron la intensidad" del rival, pero celebró los dos goles que marcaron Dani Olmo y Robert Lewandowski, fundamentales para mandar "un mensaje a La Liga".

"No hemos jugado bien, pero el oponente ha hecho un partido fantástico. Lo han hecho fantástico y quiero felicitar a Manolo (González, técnico del Espanyol) por el buen futbol que su equipo está practicando esta temporada", añadió el estratega, quien también valoró la actuación del portero Joan García (traído directamente del Espanyol para esta campaña), quien "ha jugado fantástico" y respalda "la decisión de ficharle el pasado verano".

Barcelona llegó a 49 puntos en 19 partidos de La Liga, siete unidades más que su escolta el Real Madrid, aunque con un partido más.