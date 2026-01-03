Barcelona derrotó a Espanyol y tiene La Liga en las manos

Oscar Sandoval

Barcelona ganó 2-0 a Espanyol que mereció mucho más luego de convertir a Joan García en figura, el portero regresó a la que fue su casa y se lució para mantener al equipo azulgrana en el partido que definió en los últimos minutos con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

PRIMERA VICTORIA DEL AÑO 💙❤️ pic.twitter.com/gOdbEM75bZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

Joan García se llevó los reflectores en su primer partido en contra de su ex equipo luego de frustrar al conjunto ‘Perico’ que no pudo vencerlo, fue recibido con silbidos, pero el ambiente hostil lo hizo fuerte y terminó marcando la diferencia.

Espanyol encontró los espacios en la defensa visitante y se plantó frente al portero azulgrana que en el primer tiempo le ganó un mano a mano a Roberto, la insistencia continuó ante un Barcelona alejado de su mejor futbol.

El 𝗠𝗩𝗣 del partido 🏅 pic.twitter.com/BtYKIvYnD3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

La segunda mitad fue más de lo mismo con Joan García atajando todo lo que llegó a su área, sin embargo, el buen trabajo de Espanyol se vino abajo cerca del final.

Hans Flick le metió mano al equipo y con los cambios generó la reacción, con la entrada de Fermín, Dani Olmo y Robert Lewandowski todo cambio y sobre el final aparecieron los tres para castigar a los locales que habían realizado una labor titánica ante el líder de La Liga.

Olmo marcó el 1-0 a los 86 minutos con un golazo al ángulo tras una asistencia de Fermín quien le sirvió el 2-0 a Lewandowski para rematar el derbi y darle tranquilidad a Barcelona que consiguió su novena victoria consecutiva para seguir en lo más alto de la clasificación.