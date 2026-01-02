Al Barcelona le hace falta un defensa e irán por él en este mercado

EFE

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admirió que quiere reforzar la línea defensiva en el actual mercado de invierno, aunque precisó que "debería ser" una operación "que tenga sentido.

"Cuando ves la última línea, con centrales y laterales, necesitamos un jugador más", ha opinado Flick en la rueda de prensa previa al derbi liguero de este sábado contra el Espanyol.

El técnico alemán cuenta actualmente con cinco zagueros del primer equipo -Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Balde- debido a las bajas del central Andreas Christensen, que antes del parón de navidad sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y de Ronald Araujo, que arrastra problemas de salud mental.

Por ello, aboga por realizar un fichaje, si bien ha precisado que "no será fácil" en el mercado de invierno. "Confío en que seremos capaces de acometer algo, pero debería ser algo que tenga sentido", ha puntualizado.

🗣️ Hansi Flick: "Me encanta trabajar para el FC Barcelona. Siempre daré lo mejor de mí" pic.twitter.com/xhTdqSP8Y5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2026

Joan García está concentrado; "es nuestro número uno"

Hansi Flick aseguró que el guardameta Joan García está "centrado" para disputar este sábado en el RCDE Stadium un "partido especial" contra el Espanyol, club que dejó el pasado verano para fichar por la entidad azulgrana.

En la rueda de prensa previa al derbi barcelonés, el técnico alemán ha opinado que no cree que el ambiente que se viva en el estadio del equipo blanquiazul afecte al portero de Sallent.

"Veo al jugador centrado, siempre lo está. Ha jugado muy bien en este último año y ha demostrado que fue una buena decisión su fichaje. Es nuestro número uno", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que, más allá de la rivalidad entre ambas aficiones, "lo más importante en el mundo del fútbol es apoyar al equipo de uno y no ir en contra del otro" y ha apelado a la "coexistencia y el respeto" entre ambos clubes.