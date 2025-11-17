Oscar Sandoval
Joan García volverá a la portería de Barcelona
Hans Flick podría recuperar tres piezas ante Athletic
Joan García mantuvo la paciencia durante su recuperación luego de lesionarse el menisco de la rodilla izquierda, se cortó el buen momento por el que atravesaba y empezó de cero, los plazos se cumplieron y estará disponible para el próximo juego de Barcelona en La Liga.
La Fecha FIFA le servirá a Hans Flick para empezar a vaciar la enfermería y recuperar piezas claves para su equipo, la etapa de rehabilitación quedó atrás para el portero y Raphinha quienes tomaron ritmo durante el parón internacional y todo indica que estarán disponibles ante Athletic.
El partido de Barcelona ante Oviedo del pasado 25 de septiembre fue tormentoso para el técnico alemán que perdió a Joan García y al brasileño de un solo golpe, sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y entrenarán con normalidad a partir del martes.
Mundo Deportivo asegura que el guardameta “estará en condiciones para defender la portería ante Athletic” como titular, que Raphinha será parte de la convocatoria y apunta que el siguiente en terminar la recuperación será Pedri.
