Barcelona comenzaría a planear el fichaje de Harry Kane

Robert Lewandowski le cambia la cara al ataque de Barcelona con su presencia y sin duda, es uno de los mejores delanteros de Europa en los últimos años, pero a los 37 años su futuro comienza a ser incierto, la directiva debe pensar en su recambio y Harry Kane sería el elegido.

Lewandowski termina contrato con Barcelona el próximo verano y el club azulgrana debe rastrear un delantero para su próximo proyecto, la economía sigue tocada y no se puede permitir un fichaje millonario, sin embargo, Kane tendrá precio de remate el próximo verano.

Barcelona fichó en 2022 al polaco un año antes de expirar su acuerdo con Bayern Munich, una operación que rondó los 50 millones de euros y que en territorio español intentarían repetir con el inglés quien también entrará a la última parte de su contrato con el conjunto ‘Bávaro’.

The Guardian asegura que “Barcelona ha convertido a Harry Kane en su principal objetivo para sustituir a Robert Lewandowski” y revela que podría pagar la cláusula de rescisión.

El valor durante el verano será 65 millones de euros, una cantidad al alcance del equipo catalán que desde ahora inicia la búsqueda de su próximo goleador.