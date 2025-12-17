Robert Lewandowski 'coquetea' con la Major League Soccer

Héctor Cantú

El futuro de Robert Lewandowski apunta a estar lejos del Barcelona para el 2026 y mucho más cerca de la Major League Soccer.

De acuerdo a información del diario Mundo Deportivo, el goleador del equipo culé habría sostenido algunas reuniones con representantes del Chicago Fire para negociar su posible llegada en la siguiente temporada.

Lewandowski termina su contrato con el Barcelona en el próximo verano y aunque opciones no le faltan, la MLS podría ser una opción más que viable para el polaco.

Chicago Fire es un equipo reconocido en el futbol de los Estados Unidos que en el pasado ya ha hecho esfuerzos fuertes por acoger a grandes figuras del futbol europeo. Así sucedió con Bastian Schweinsteiger, el campeón del mundo que se retiró en el Fire.

Lewandowski no desecha de un inicio la opción, pues incluso ha estado presente en las primeras sesiones de negociación con el club y su representante.

El Robert Lewandowski más sincero

De acuerdo al medio español, Lewandowski habría recibido un proyecto jugoso similar al que presentó Inter Miami con Leo Messi, jugador que llevó al equipo de la Florida al campeonato.

Actualmente, Robert Lewandowski ha colaborado con 8 anotaciones y 2 asistencias para la causa del Barcelona que marcha en primer lugar de la clasificación en España.