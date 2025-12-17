Publicación: jueves 18 de diciembre de 2025

Pumas sueña en grande y va por Sebatián Córdova y Uriel Antuna

Dos jugadores que fueron considerados 'grandes' llegarían a un club en situación similar

En medio de todas esas voces que quieren expulsar a Pumas del grupo de los ‘grandes’ del futbol mexicano, el equipo va por dos refuerzos mexicanos que en algún momento fueron considerados ‘joyas’.

Pareciera que Universidad está buscando jugadores en su misma condición.

Sebastián Córdova y Uriel Antuna, futbolistas de Tigres (y medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), son opciones para llegar al conjunto auriazul de cara el Clausura 2026. La intención del club capitalino es poder incorporarlos sin costo o un precio muy bajo, después de todo, uno termina contrato y el otro no tiene trascendencia para Guido Pizarro.

De acuerdo con el diario Récord, ambos exseleccionados mexicanos (con pasado en equipos ‘grandes’ de la Liga MX) están en la órbita de Universidad, sin embargo, viven situaciones contractuales distintas.

Sebastián Córdova

·       Mediocampista de 28 años, exjugador del América

·       Termina contrato en este 2025; en unos días será agente libre

·       Tigres no lo convoca desde septiembre; 14 partidos seguidos sin jugar

·       Llegó al equipo para el Clausura 2022 e hizo 24 goles

Uriel Antuna

·       Extremo de 28 años, exjugador de Chivas y Cruz Azul

·       Termina contrato hasta 2028, pero Tigres está dispuesto a negociar

·       Solo vio 23 minutos en los últimos 11 juegos del torneo

·       Llegó al equipo para el Apertura 2024 y solo tiene un gol (abril 2025)

Pese a su marcado declive en los últimos meses, ambos futbolistas podrían ser grandes fichajes si recuperan su nivel. Además, con Córdova solo habría que negociar su salario, mientras que en el caso del ‘Brujo’, seguramente que Tigres está dispuesto a aceptar la oferta del equipo auriazul, siempre y cuando puedas deshacerse del alto salario de un futbolista que no tiene ningún tipo de relevancia en el plantel.

Pumas no es campeón desde el 2011 y tiene una plantilla de media categoría en la Liga MX, sin embargo, por su tradición de equipo ‘grande’ es un destino muy atractivo para jugadores que quieren volver a los reflectores.

