Aaron Ramsey rompe el silencio tras su salida de Pumas

El futbolista no quería irse, lo obligaron a dejar al equipo felino

Con el torneo Apertura 2025 finalizado, Aaron Ramsey ha roto el silencio sobre su salida abrupta de los Pumas de la Liga MX.

El galés, quien llegó con la etiqueta de superestrella de la liga quedó lastimado por la decisión del club de rescindirle el contrato a pesar de que este estaba vigente y que Ramsey estaba recuperado físicamente.

“Estaba listo para jugar los partidos restantes, tenía muchas ganas de dar lo mejor y de quedarme con Pumas. Desafortunadamente mi contrato fue rescindido, una total sorpresa y decepción para mí”, declaró el internacional europeo.

Una vez en casa, Aaron Ramsey aprovechó para agradecer a la afición del equipo universitario y a la afición mexicana en general por la experiencia vivida.

“Gracias por todo el apoyo que recibí en México. Es un lugar hermoso y sun duda volveremos pronto a vsitarlo”, agregó el futbolista.

Imágenes que nunca pensamos ver: Aaron Ramsey con la camiseta de Pumas

Aaron Ramsey fue presentado como nuevo jugador de Pumas.
La leyenda viviente del Arsenal llega a Universidad a los 34 años.
Ramsey negoció libre con Pumas, luego de que venciera su contrato con el Cardiff City.
Se espera que el galés porte la camiseta 10 de Pumas.
Fichaje bomba para la Liga MX.
Así le presentación del mediocampista galés en Pumas.
Aaron Ramsey dejó al equipó universitario en octubre pasado, según la directiva del club, por mutuo acuerdo, lo cual ha quedado desmentido.

En total, sus seis partidos disputados, por los problemas de lesines, fueron una cuota muy por debajo de lo esperado para el Galés que solo marcó en una ocasión.

