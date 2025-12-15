Aaron Ramsey rompe el silencio tras su salida de Pumas

Héctor Cantú

Con el torneo Apertura 2025 finalizado, Aaron Ramsey ha roto el silencio sobre su salida abrupta de los Pumas de la Liga MX.

El galés, quien llegó con la etiqueta de superestrella de la liga quedó lastimado por la decisión del club de rescindirle el contrato a pesar de que este estaba vigente y que Ramsey estaba recuperado físicamente.

“Estaba listo para jugar los partidos restantes, tenía muchas ganas de dar lo mejor y de quedarme con Pumas. Desafortunadamente mi contrato fue rescindido, una total sorpresa y decepción para mí”, declaró el internacional europeo.

Una vez en casa, Aaron Ramsey aprovechó para agradecer a la afición del equipo universitario y a la afición mexicana en general por la experiencia vivida.

“Gracias por todo el apoyo que recibí en México. Es un lugar hermoso y sun duda volveremos pronto a vsitarlo”, agregó el futbolista.

Imágenes que nunca pensamos ver: Aaron Ramsey con la camiseta de Pumas

Aaron Ramsey dejó al equipó universitario en octubre pasado, según la directiva del club, por mutuo acuerdo, lo cual ha quedado desmentido.

En total, sus seis partidos disputados, por los problemas de lesines, fueron una cuota muy por debajo de lo esperado para el Galés que solo marcó en una ocasión.