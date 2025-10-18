Lesionado y "con el corazón roto", Aaron Ramsey sufre en la Liga MX

Enrique Gómez

Con “el corazón roto” por el extravío de su mascota, con una lesión que podría marginarlo todo el torneo y con algo de desilusión por un paso discreto en la Liga MX, Aaron Ramsey vive días difíciles en Pumas.

El mediocampista galés, quien no pudo ir a la pasada Fecha FIFA con su selección debido a una lesión muscular que se agravó previo al pasado partido ante Chivas, ha usado sus redes sociales para suplicar por el regreso de su perrita Halo, que se perdió en Guanajuato hace un par de semanas.

Ramsey ofrece una recompensa superior a 15 mil dólares para quien le entregue a su mascota y a través de redes sociales ha admitido estar “con el corazón roto” por todos estos días sin recuperar a su Beagle.

Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros 🙏🏼



Any news about our Halo please contact us. BIG REWARD for finding her. we are all… pic.twitter.com/hEhJOxdd5r — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 17, 2025

Pero además de lo anímico, el futbolista de 34 años no está en un buen momento físico ni futbolístico en sus primeros meses dentro del futbol mexicano, pues llegó lesionado y no pudo debutar sino hasta la Jornada 6. Desde entonces, suma media docena de encuentros disputados (tres como titular), donde solo ha podido marcar un gol; además, hasta ahora no tiene ningún partido completo en el torneo.

Lo peor de todo es que, de acuerdo con el diario Récord, el exjugador del Arsenal podría perderse el resto de la fase regular del Apertura 2025 por lesión y solo reaparecería si su equipo entra a la Liguilla.

Momentos difíciles para Ramsey, quien firmó contrato con Universidad hasta mediados de 2026.