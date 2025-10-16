Pumas, el más presionado para esta Jornada 13

Enrique Gómez

Con un maratón de 18 partidos en dos días, la Liga MX regresa para la Jornada 13 del Apertura 2025.

Para dar mayor margen de descanso hacia la fecha número 14 (que se llevará a cabo a media semana), todos los partidos se disputarán entre viernes y sábado. Será un fin de semana fulminante, donde, el duelo más atractivo no es otro que el clásico joven entre Cruz Azul y América, dos clubes que buscan el primer lugar del campeonato.

Sin embargo, el club más presionado es Pumas, pues llega con tres derrotas consecutivas y si no le gana como visitante a Rayados, probablemente sea marginado de los 10 primeros lugares.

A falta de cinco fechas para que acabe el torneo, la cuenta regresiva inicia con estas historias: