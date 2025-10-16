"La motivación más grande está en los colores del Cruz Azul", gran frase de Larcamón

Enrique Gómez

El América no motiva al Cruz Azul en sí, pero la idea de imponer sus colores en el clásico joven y de acercarse al liderato del torneo vaya que emociona al equipo ‘celeste’ para esta Jornada 13.

De cara al partido más colorido que tiene La Máquina en el futbol mexicano y previo a lo que será su primer clásico como entrenador del equipo ‘celeste’, Nicolás Larcamón destacó la importancia de ganar este partido en nombre del orgullo de la afición y para acercarse a los objetivos deportivos.

“La motivación más grande no es el rival, la motivación más grande son nuestros colores, nuestra camiseta, nuestra gente. La ambición más grande es ganar”, dijo el estratega, quien en su primer torneo al frente del Cruz Azul lo tiene en cuarto lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, dos menos que el América y a tres del Toluca, líder de la competencia y campeón reinante de la Liga MX.

Larcamón concedió que el clásico joven podría convertirse en la rivalidad más importante del país, más allá de que hay otros grandes equipos en el futbol mexicano que compiten en todo lo alto.

“Cruz Azul, América y algunos equipos regios me parece que han marcado la tendencia. Ahora Toluca se suma, pero indudablemente que por historia y todo, puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, esté logrando cada vez más movimiento a nivel mediático, a nivel popular, entonces, puede que sí, de a poco se vaya estableciendo como el clásico más importante de la vida”, estableció.

Pese a todas las eliminaciones en la Liguilla, lo cierto es que el historial entre ambos clubes está muy parejo, con tres victorias por lado en los últimos 10 enfrentamientos directos. De hecho, en las semifinales del torneo pasado, cada club ganó un duelo, pero el ‘Ave’ avanzó por posición en la tabla.