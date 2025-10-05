Con los 'ojos cerrados', el América arrolló a Santos Laguna

Enrique Gómez

Ahora que faltan cinco fechas para que termine el torneo regular, el América luce mejor que nunca.

Victoria 3-0 de las Águilas, que solo concretaron una de sus tantas jugadas a gol en esta Jornada 12. Goleada perfecta del club azulcrema, pero el resultado pudo ser de escándalo para Santos Laguna.

Se gestaron múltiples jugadas que bien pudieron convertirse en anotaciones, pero las que sí subieron al marcador fueron de Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alan Cervantes; los dos primeros, suplentes.

Prácticamente durante todo el partido, el equipo capitalino generó peligro en la portería de Carlos Acevedo (factor para evitar un resultado mucho más abultado), incluso todavía al 88’, Isaías Violante tuvo el balón solo, cerca de la esquina del área chica, pero su disparo de zurda salió desviado.

Así fueron los goles de este concierto amarillo celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes:

· 1-0 (38’): Centro inverso al área que picó y encontró la barrida del ‘Búfalo’ Aguirre

· 2-0 (62’): Balón que rebotó en la conducción dentro del área para la volea de Rodríguez

· 3-0 (71’): Desde fuera del área, Alan Cervantes disparó y fue justo a la base del poste

No todo fue perfecto, pues dos jugadores del América salieron lesionados en el primer tiempo (Allan Saint-Maximin y José Zúñiga), pero ‘magicamente’ sus relevos fueron quienes anotaron los dos primeros goles del encuentro. De hecho, todos los anotadores fueron jugadores ‘suplentes’, pues incluso Cervantes fue habilitado como titular de último momento ante la lesión de Sebastián Cáceres.

Vaya equipo completo que es el América (27 puntos), incluso en el banco de suplentes.

Tras su desliz en el clásico ante Chivas y el empate rescatado de milagro ante Monterrey, América tiene tres victorias consecutivas y siete goles en sus últimos encuentros. O sea, luce en su mejor momento para afrontar la recta final del campeonato y pelearle al abrasador Toluca el primer lugar de la tabla.