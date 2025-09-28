América goleó a Pumas y Alejandro Zendejas derrochó aura

Enrique Gómez

La segunda especialidad del América son los clásicos, la primera es ganar títulos.

Como lo exige su mística, las Águilas pusieron más energía y calidad en el clásico capitalino ante Pumas, se reacostumbraron a la victoria y le asestaron a Keylor Navas su peor derrota desde que llegó a la Liga MX.

Victoria 4-1 del equipo azulcrema en la rivalidad más pasional que existe en el futbol mexicano.

Con remontada incluida y un doblete de Alejandro Zendejas, el equipo que ha disputado las últimas cuatro finales de la Liga MX terminó ganando por goleada, con todo y que se fue al medio tiempo con la derrota parcial gracias al gol de Jorge Ruvalcaba, quien no perdonó el resbalón de Sebastián Cáceres.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes:

· 0-1 (34’): Ruvalcaba aprovechó un tropiezo en la defensa y definió cruzado

· 1-1 (55’): Autogol de Álvaro Angulo, a quien le rebotó el rechace de Navas

· 1-2 (59’): Cabezazo de Raúl Zúñiga, tras un recentro que eliminó al arquero

· 1-3 (73’): Golazo de Zendejas, balón bombeado que rosó el travesaño en su caída

· 1-4 (83’): Zendejas cobró el penal hacia el lado opuesto del lance de Navas

La emoción de Jorge Ruvalcaba por el gol que puso arriba a Pumas ante América

Mención especial para la primera anotación de Zendejas, pues el tiro cuchareado no era el recurso más recomendable cuando Allan Siant-Maximin le mandó la diagonal retrasada y aun así, se animó a techar a Navas y poner el esférico en el único punto donde el legendario portero tico no iba a poder llegar.

Así, después de un invicto que le duró siete partidos en la Liga MX, el exjugador del Real Madrid encajó su segunda derrota consecutiva (la primera 3-1 ante Juárez), misma en las que ha recibido siete tantos.

América es un equipo de compromisos y sabe que una de sus obligaciones es poner más en los clásicos. Y así, en un segundo tiempo inspirado, donde corrigió sus errores, pegó una enorme remontada contra Pumas que lo manda de vuelta a la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025.