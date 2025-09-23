Duró mucho, pero el invicto de Keylor Navas con Pumas terminó

Enrique Gómez

Aceptémoslo, el invicto de Keylor Navas en Pumas duró más de lo esperado.

En su séptimo partido de Liga MX, el arquero costarricense conoció la derrota y de forma contundente.

Victoria 3-1 de los Bravos de Juárez sobre el conjunto universitario, que se derrumbó con la expulsión de José Caicedo a los 68 minutos y la herida letal que le hizo Rodolfo Pizarro un minuto más tarde.

Pumas perdió su primer partido desde la Jornada 2, cuando todavía sufría en cada jugada de peligro con Rodrigo Parra bajo el arco, sin embargo, gracias a todas esas derrotas evitadas, el equipo de Efraín Juárez se mantiene entre los 10 primeros, o sea, en zona de clasificación el play-in de la Liga MX.

Así fueron los goles de este partido celebrado en el Olímpico de Benito Juárez:

· 1-0 (14’): Óscar Estupiñán remató en el área chica una bola lenta que pasó entre todos

· 1-1 (59’): Frentazo implacable del ‘Memote’ tras un gran centro de Bennevendo

· 2-1 (69’): Rodolfo Pizarro remató de primera un centro enviado hacia el área chica

· 3-1 (90’+4): Centro flotado que encontró a Guilherme Castilho y a su cabezazo picado

Juárez le quitó el invicto a Keylor Navas y lo celebró en grande

La expulsión de José Caicedo a los 68 minutos estropeó el partido para el conjunto universitario, que no perdía en la Liga MX desde hace dos meses. Una llamada de atención a tiempo, pues el torneo apenas inició su segunda mitad y el club auriazul se mantiene en los lugares de avanzada a la postemporada.

Juárez se confirma como uno de los equipos revelación, pues le pegó de forma contundente a un ‘grande’ en plena estela y llegó a 15 puntos, uno menos que el sexto lugar Tigres (que aún no juega su partido por la Jornada 10) y dos más que Universidad, actual noveno lugar de del Apertura 2025.

Tras el fin de la magia de Navas, ¿Pumas perderá su inspiración? Mejor que no sea así, pues su próximo partido es contra el América.