Chivas, Necaxa, Rayados y Toluca se adueñan del morbo en esta Jornada 10

Enrique Gómez

A solo 48 horas de terminar la Jornada 9 del Apertura 2025 inicia la décima fecha del torneo. El encargado de abrir el telón es Chivas en un partido muy especial contra el Necaxa y no solo por la imperiosa necesidad del equipo tapatío de levantar sino porque se trata del regreso del técnico Fernando Gago a la casa del Guadalajara, club al que, literalmente, abandonó en octubre del 2024.

Pero ¿ese es el mejor partido de esta jornada doble de la Liga MX? Tal vez sea el de mayor morbo, pero el duelo de mayor calidad se vivirá justo a media semana en el Estado de México, cuando el Monterrey busque recuperar el liderato ante el campeón reinante del futbol mexicano, que también busca la cima.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta Jornada 10: