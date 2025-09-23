Chivas tendrá esta noche su revancha contra Fernando Gago

Héctor Cantú

Los astros se han alineado para que Chivas pueda ser una pieza fundamental para ir poniendo fin a una historia más de fracaso en la gris carrera de Fernando Gago.

Meses atrás el club tapatío no se explicaba que el argentino los dejara con la mesa puesta y decidiera salir, por la puerta de atrás, del equipo al que algún día dirigió, para regresar a su país y llevar las riendas de Boca Juniors, donde dejó historias por demás oscuras.

A Chivas, la decisión le sentó mal. Gago se convirtió en un personaje ‘non grato’ para la afición del Chiverío que ahora, tampoco encuentra el mejor de sus momentos bajo el mando de Gabriel Milito.

Pero el cuadro tapatío sabe que en casa una victoria ante los Rayos del Necaxa puede ir apretando más la soga que tiene en el cuello Fernando Gago.

El Necaxa está muy lejos de ser el equipo que amenizó el torneo pasado con prácticamente la misma columna vertebral. Gago ha llegado a intentar mantener un proyecto que bajo su tutela, se ha desmoronado.

Una derrota de Necaxa, combinada con la victoria de Santos podría dejar a los rayos en el último lugar de la tabla, escenario que podría ser mucho más catastrófico si ante Atlas, se van sin sumar unidades.

No habría manera de mantener vivo el proyecto de Fernando Gago para un Necaxa que se ha dispuesto a volver a ser un equipo referente y combativo en el futbol mexicano.

Chivas espera sacar tres puntos que lo metan a la medianía de la tabla, pero sobre todo, sacarse la espina ante Fernando Gago, el hombre que atentó contra la institución.