Regla #1 del futbol mexicano: Nunca des por muerto al América

Enrique Gómez

En su primer partido con el Monterrey, Anthony Martial aprendió uno de los mandamientos más importantes que tiene el futbol mexicano: Jamás darás por muerto al Club América.

Las Águilas levantaron un partido que tenían perdido por dos goles y con esto, no solo frustraron el récord de más triunfos consecutivos al que se acercaba Rayados y lo privaron del liderato, sino que llevaron al punto de congelación el debut de Martial, quien prácticamente entró sin aplausos al campo.

Empate 1-1 en el ‘Gigante de Acero’, el primero que registra el equipo regio en este Apertura 2025.

Cuando el cronómetro llegó a los 80 minutos del partido, el club que llegaba a esta Jornada 9 de la Liga MX como primer lugar llevaba una ventaja de dos goles, sin embargo, América dio una muestra de mística y grandeza y justo antes de que reloj llegara al 90’ empató el marcador y retrató a Sergio Ramos.

América congeló el debut de Anthony Martial en la Liga MX

Así fueron los goles en este choque de poderes que se celebró en Nuevo León:

· 1-0 (17’): Fidel Ambriz remató de primera un rechace largo del arquero

· 2-0 (44’): Precioso tiro bombeado de Sergio Canales entrando al área

· 2-1 (82’): Pase de lujo de Brian Rodríguez y alta precisión de Rodrigo Aguirre

· 2-2 (89’): Ramón Juárez le ganó a Sergio Ramos y remató el tiro de esquina

Curiosamente, Martial vio desde la línea el gol del empate del visitante y toda esa emoción que se levantó desde la tribuna cuando se quitó la casaca y se alistó para entrar a la cancha se apagó y su ingreso al campo después del gol apenas estuvo acompañado por un leve murmullo.

Monterrey estuvo a escasos minutos de empatar su máxima racha de victorias consecutivas, la cual se instauró en la temporada 1963/1964, cuando el equipo de Roberto Scarone hiló ocho victorias.

Nadie sabe para quien trabaja y con este épico despertar, el América dejó el liderato del Apertura 2025 en manos del Cruz Azul, que finalizará esta jornada con 23 puntos, uno más que el Monterrey y cuatro por encima del América. Pero, tranquilos, todavía falta medio torneo para que acabe la fase regular.