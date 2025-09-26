¿Cuál es la racha del América contra todos sus grandes rivales?

Enrique Gómez

Si de algo puede estar orgulloso el América (además de los títulos y todo eso) es que en ninguna de sus rivalidades tiene una marca negativa en la actualidad. A lo peor que llega es a un historial ‘parejo’ en el clásico joven.

Previo al Clásico Capitalino ante Pumas (Jornada 11 del Apertura 2025), repasamos la racha de las Águilas contra todos sus clásicos rivales y ante otros clubes importantes y populares del futbol mexicano y descubrimos que tiene un dominio en cuanto a enfrentamientos directos, excepto contra el Cruz Azul.

Así el historial del América contra los equipos más importantes del futbol mexicano:

Clásico contra Chivas (últimos 10 duelos directos):

· 4 victorias

· 3 empates

· 3 derrotas

Clásico ante Pumas:

· 4 victorias

· 3 empates

· 3 derrotas

Clásico frente a Cruz Azul (últimos 10 duelos directos):

· 3 victorias

· 3 derrotas

· 4 empates

Rivalidad contra Toluca (últimos 10 duelos directos):

· 4 victorias

· 4 empates

· 2 derrotas

Rivalidad ante Tigres (últimos 10 duelos directos):

· 7 victorias

· 2 empates

· 1 derrota

Enfrentamiento contra Monterrey (últimos 10 duelos directos):

· 4 victorias

· 3 empates

· 3 derrotas

Solo ante La Máquina tiene una racha pareja, mientras que su más grande dominio en la actualidad lo guarda contra Toluca (pese a que recién en mayo perdió contra los ‘Diablos’ la gran final del Apertura 2025) y ante Tigres, que parece tener una ‘fobia’ irracional contra el equipo más ganador de la Liga MX.

Si los clásicos son partidos por el orgullo, vaya que el América ha honrado a sus aficionados y no se ha intimidado por el hecho de ser el único club de la Liga MX con tres rivalidades canónicas.