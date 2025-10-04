Cruz Azul nunca se rompió y rescató lo perdido ante Tigres

Enrique Gómez

Aunque fue un juego de Jornada 12, por alguna razón se sintió como un partido de Liguilla.

Empate 1-1 entre Tigres y Cruz Azul, en un duelo por demás emocionante en el ‘Volcán’ y donde La Máquina se encontró con un premio inesperado la compensación: un penal para igualar el partido.

Honestamente, el conjunto regiomontano ofreció mejores sensaciones y tuvo llegadas de verdadero peligro, mientras que La Máquina, a pesar del rigor en el mediocampo y de la posesión después del gol del rival, careció de creatividad y poco pudo hacer para preocupar al arquero Nahuel Guzmán.

El gol de Juan Brunetta y el tacón de Ángel Correa, un total abuso Con un golazo, Tigres le pegó primero a Cruz Azul en el 'Volcán'

Por eso, el penal que provocó Ignacio Rivero, quien tapó el balón en el área para esperar la patada del rival, pareció demasiado premio para el equipo de Nicolás Larcamón, que parecía encaminarse inevitablemente hacia su segunda derrota (consecutiva, además) en lo que va del Apertura 2025.

Así fueron los goles de este encuentro, el último de ambos equipos antes del parón por Fecha FIFA:

· 1-0 (51’): Golazo de Juan Brunetta. Disparo de primera al ángulo tras un taco de Ángel Correa

· 1-1 (90’+8): Penal provocado por Rivero y cobrado por Ángel Sepúlveda como de ‘brinquito’

¡Termina el encuentro! Dividimos puntos en El Volcán. pic.twitter.com/nCo3FGP1MH — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 5, 2025

Mucho mérito el que tuvo el ‘Cuate’ Sepúlveda, pues aguantó toda la presión que bajaba de cada butaca del ‘Volcán’, las intimidaciones de los jugadores de Tigres y el infaltable espectáculo de Nahuel Guzmán, quien incluso fue amonestado en medio de su acto de abandonar la portería, recoger la toalla y después volver para gritarle al jugador rival, quien, en cambio, no se enganchó y festejó el gol con elegancia y sin mirar al argentino.

Penal bien cobrado, esperando hasta el último momento para esperar el movimiento del arquero, pero, no se le puede comparar con el golazo que armaron Correa y Brunetta, luego de esa pared de tacón y el riflazo de primera y desde fuera del área que se estrelló en el ángulo más lejano de la portería.

Cruz Azul (25 puntos), que perdió el liderato la semana pasada, supo mantenerse de pie pese a la superioridad de Tigres (23 unidades). Y así, ambos confirmaron, a su manera, que pelearán a conciencia por el título del Apertura 2025.