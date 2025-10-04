¿Quién tiene más probabilidades de ser líder tras la Jornada 12?

Enrique Gómez

Hay cinco equipos que buscan el liderato en esta Jornada 12 de la Liga MX y aunque Toluca es el único que depende 100% de sí mismo para mantener la cima y Tigres requiere de varios resultados poco probables, todos tienen sus chances para quedarse con el cetro, el cual ya ha pasado por varios clubes.

Pero ¿qué debe hacer cada equipo para hacerse con el primer lugar del Apertura 2025?

1. Toluca, 25 puntos (vs León)

· Una victoria le asegura el liderato

· Si empata, requiere que Rayados, América y Cruz Azul no ganen

· Si pierde, necesitaría que Rayados, América y Cruz Azul no ganen y que Tigres no golee

2. Monterrey, 25 puntos (vs Tijuana)

· Si gana y Toluca no, será el nuevo líder

· Si empata, necesita que los ‘Diablos’ pierdan, que América y Cruz Azul no ganen

3. América, 24 puntos (vs Santos)

· Necesita ganar y que Toluca y Monterrey no triunfen en sus partidos

· Si empata, requiere que Rayados pierda y Toluca caiga por seis goles

4. Cruz Azul, 24 puntos (vs Tigres)

· Solo podría ser líder si gana y Toluca, Monterrey y América no suman de a tres

5. Tigres, 22 puntos (vs Cruz Azul)

· Si gana, y América y Monterrey pierden y Toluca cae por goleada, podría ser líder

Pachuca, Monterrey, Cruz Azul y ahora Toluca, son algunos de los equipos que ya han estado en la posición de honor en este torneo; de hecho, hasta la semana pasada La Máquina era quien estaba a la cabeza como único invicto, pero la derrota frente a ‘Xolos’ lo desbancó hasta el cuarto puesto.

O sea, cualquier cosa puede pasar en cada jornada, mientras ninguno de estos clubes afloje el paso.