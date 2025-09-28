Campanada en la frontera: Xolos acabó con el invicto celeste

Redacción FOX Deportes

En el Estadio Caliente, Tijuana derrotó 2‑0 a Cruz Azul en la Jornada 11 del Apertura 2025 en la que sin duda fue la sorpresa del torneo.

Domingo Blanco abrió el marcador al minuto 45+4, y Mourad El Ghezouani selló la victoria al 72’. Cruz Azul, que llegaba invicto, sufrió una expulsión temprana que condicionó el desarrollo del partido. Jorge Rodarte fue sancionado con tarjeta roja directa al minuto 5 por una falta sobre Efraín Álvarez.

La inferioridad numérica obligó a Cruz Azul a replegarse, mientras que Tijuana aprovechó los espacios para generar peligro. Kevin Mier, arquero de la Máquina, evitó varios goles con intervenciones clave, pero la presión de los locales fue constante y efectiva. El segundo gol llegó tras una jugada colectiva que culminó en el tanto de El Ghezouani.

Con esta victoria, Tijuana suma 16 puntos y se coloca en la octava posición, acercándose al play-in. Por su parte, Cruz Azul, que había mantenido una racha invicta, se mantiene con 24 puntos en la cuarta posición. La derrota representa un golpe en su búsqueda por consolidarse en los primeros lugares de la tabla.

El partido también marcó la despedida de José de Jesús Corona, quien jugó sus últimos minutos como profesional en este encuentro. La afición y sus compañeros le rindieron homenaje por su destacada carrera. A pesar de la derrota, la despedida de Corona fue un momento emotivo para todos los presentes.