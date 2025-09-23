Aaron Ramsey volvió a la convocatoria de la Selección de Gales

Redacción FOX Deportes

Aaron Ramsey, de 34 años y jugador Pumas, fue convocado por la Selección de Gales para el amistoso contra Inglaterra y para el partido de clasificación al Mundial de 2026 frente a Bélgica, después de no haber entrado en la lista para los partidos del pasado septiembre.

El centrocampista, capitán y sexto máximo goleador de la historia de su país, fichó este verano por Pumas tras salir del Cardiff y una vez superada una lesión, ha disputado seis encuentros —tres como titular y tres como suplente— en los que marcó un gol.

En la convocatoria también figura el extremo del Leeds, Dan James, jugador por el cual la federación galesa está a la espera de conocer el diagnóstico definitivo de su club por una posible lesión de rodilla.

Gales jugará ante Inglaterra en Wembley el jueves 9 de octubre en un amistoso y recibirá a Bélgica el lunes 13 en el Cardiff City Stadium en un duelo de clasificación para el Mundial 2026.