Robert Lewandowski podría estar disponible ante Levante

Redacción FOX Deportes

Robert Lewandowski quien se perdió el duelo entre Barcelona y Mallorca de la primera jornada de La Liga por unas molestias en el bíceps femoral del muslo izquierdo, realizó parte de la sesión de entrenamiento de este domingo con el resto del grupo.

Para los jóvenes es todo un privilegio poder aprender de los consejos de Robert Lewandowski 🤜🤛 pic.twitter.com/tx7kIfdFJz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2025

De este modo, el delantero polaco, que también se perdió el trofeo Joan Gamper por esta dolencia y se había ejercitado de forma individual durante los días previos, dio un paso más en su proceso de recuperación luego de trabajar con los futbolistas que no jugaron o tuvieron poco protagonismo el sábado por la noche en Son Moix.

En cambio, los jugadores con una mayor carga de minutos entrenaron al margen en una sesión de recuperación dirigida por el entrenador Hansi Flick en las instalaciones del conjunto azulgrana.

Barcelona descansará el lunes y volverá el martes al trabajo, con la vista puesta en la visita al campo del Levante del próximo sábado en la segunda jornada de La Liga.