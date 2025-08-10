Barcelona ganó, gustó y goleó a Como para quedarse con el Joan Gamper

Oscar Sandoval

Barcelona consiguió una victoria anímica de cara al inicio de La Liga luego de superar 5-0 a Como que dejó el futbol en casa, aplastó a los italianos con el sello futbolístico que impuso Hans Flick desde la temporada pasada y empezará el curso como favorito. ¡Un gran Gamper! 🌟 pic.twitter.com/mDBNEn7yYE — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 10, 2025

La pretemporada azulgrana terminó con cuatro victorias, cero derrotas, con 20 goles anotados en cuatro compromisos y cuatro recibidos, estadísticas que comprueban que el campeón está a buen nivel después de las vacaciones para enfrentar la defensa del título.

El equipo de Hans Flick no encontró resistencia de Como que no fue el conjunto que alcanzó la décima posición en la Serie A, a los visitantes les costó arrancar y ante los ‘Blaugrana’ en sintonía no pudieron sostener el marcador inicial.

Lamine Yamal y Fermín López se llevan la fiesta del Barcelona

Fermín marcó un doblete luego de romper el empate al 21 y aumentar la cuenta al 35 para dejar la mesa servida. Raphinha hizo el 3-0 a pase de Marcus Rashford al 37 y Lamine Yamal marcó el 4-0 para arrollar a los ‘Lariani’ antes del descanso.

El juvenil y nuevo ‘10’ del Barcelona cerró la cuenta al 49 con su segundo de la noche que liquidó por completo a los italianos, la goleada no aumentó porque el conjunto azulgrana se dosificó pensando en el duelo del próximo sábado ante Mallorca que será su debut en liga.