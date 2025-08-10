Marc-André ter Stegen y el Barcelona hacen las paces

Héctor Cantú

El Barcelona y el arquero Marc-André ter Stegen han firmado las paces después de que en los últimos días se tensaran las relaciones

El meta alemán ha sido el encargado de dirigir el discurso de bienvenida, el mismo que marca el inicio de un nuevo ciclo donde el club culé intentará refrendar los títulos obtenidos en la temporada pasada.

❝ We want to win a lot of games and a lot of titles ❞



Coach Hansi Flick pic.twitter.com/CY6Yx5e18l — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2025

En el discurso, ter Stegen ha sido claro al mencionar que no hay más problemas entre él y el club y que ahora, todo será parte de una unidad que tiene como objetivo primordial, volver a engrandecer al club.

“Respecto a mí personalmente ha sido importante solucionar el problema entre el club y yo y es momento ahora de mirar hacia adelante”, declaró Marc-André.

El mismo portero dio la bienvenida a los refuerzos que se han sumado para esta nueva temporada antes de iniciar el partido amistoso ante el Como de la Serie A.

“Queremos darle la bienvenida de parte nuestro y el apoyo a los nuevos fichajes con los que seremos mejores y más fuertes y que encajan muy bien en este vestuario. Ahora tenemos una plantilla con mucho carácter y esperamos tener muchos éxitos”, agregó.

El propio capitán, sabe que será una temporada exigente para el club y prometió que junto con Hansi Flick y todo su staff, a quienes reconoció regresar un buen futbol al Barcelona, pelearán por ganar muchos títulos.

El Barcelona iniciará su camino en La Liga cuando se mida al Mallorca el próximo sábado en el inicio de la defensa de su título.