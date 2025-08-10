Barcelona y Villarreal podrían jugar el partido de La Liga en Estados Unidos

Oscar Sandoval

La Liga lleva varios años explorando la posibilidad de jugar un partido oficial en los Estados Unidos, los intentos no han fructificado hasta ahora, pero esta temporada las cosas podrían cambiar y sería el duelo entre Barcelona y Villarreal el que marque un antes y un después.

Javier Tebas quien es presidente de La Liga quiere dejar su huella en la historia del futbol español con el primer partido oficial fuera de territorio ibérico, su primer intento fue con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, el plan fracasó, sin embargo, la idea sigue firme.

Dos de los principales diarios deportivos en España como lo son Marca y Sport señalan que el duelo de la jornada 17 entre el conjunto azulgrana y Villarreal podría disputarse “en el Hard Rock Stadium de Miami”, la fecha tentativa sería “el 20 de diciembre”.

La propuesta se abrirá a debate entre los dirigentes de La Liga quienes en caso de dar el ‘OK’, tendrían que esperar la aprobación de la asamblea, pero todo estaría tomando la forma para que Tebas cumpla su sueño.