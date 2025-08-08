Robert Lewandowski se perderá el inicio de La Liga con Barcelona

Oscar Sandoval

Todavía no termina la pretemporada y las lesiones comenzaron a frenar a Robert Lewandoski quien fue baja en el último entrenamiento de Barcelona previo a disputar el Joan Gamper ante Como y no se recuperará para el debut en La Liga del próximo sábado ante Mallorca.

Puesta a punto 👌 pic.twitter.com/Yek207hkg5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2025

El conjunto azulgrana confirmó que Lewandowski “tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo” y su “baja” para el duelo de este domingo que servirá para presentar a la plantilla con su afición, pero no sería el único partido que se perdería.

El club señaló que “su evolución marcará su disponibilidad”, sin anunciar el tiempo que estará en recuperación, sin embargo, el diario AS señala que el polaco “podría perderse hasta las tres primeras jornadas” y abre la posibilidad de que vuelva “después del parón de selecciones” de septiembre.

La ausencia del polaco en el XI de Hans Flick, podría abrirle la puerta de la titularidad a Marcus Rashford quien podría jugar en ataque completando el tridente junto a Lamine Yamal y Raphinha después de su buen accionar durante la gira asiática.