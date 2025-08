Espectaculares números de Marcus Rashford en su estreno como culé

En el Barcelona hay muy buenas sensaciones de cara al futuro inmediato luego de haber visto el desempeño de Marcus Rashford en sus primeros partidos como culé-

La gira por Asia permitió ver las intenciones de Hansi Flick con el jugador inglés, quien entró de cambio en los tres juegos, dos sustituyendo a Raphinha y uno más a Robert Lewandowski.

The first of many pic.twitter.com/Ui620ADx8R