Barcelona cierra gira por Asia con otra goleada

Los jóvenes futbolistas de Hansi Flick se reivindicaron en una nueva goleada, esta vez ante el Daegu (0-5), en un partido con protagonismo de Lamine Yamal, pero también de 'Dro', de Toni Fernández, Roony Bardhji o Jofre Torrents, en el estreno como goleador de Marcus Rashford.



La primera parte fue una exhibición de Lamine Yamal, que tenía ganas de gustarse y desbordó cada vez que recibió el balón. El de Rocafonda capitalizó las ocasiones del Barcelona, que presentó la novedad del joven Pedro Fernández 'Dro', como titular.

También Hansi Flick experimentó con una pareja de centrales inédita: Araujo y Gerard Martín; y puso a Gavi como acompañante de Frenkie de Jong. Arriba, con Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski; en los carriles los habituales: Kounde y Balde.



Salvo en un inicio en el que el Daegu lo dio todo con una presión adelantada y muchos robos en campo contrario y tuvo algunas ocasiones, la mayoría invalidadas por fueras de juego, el partido fue un monólogo del Barça.



Lamine Yamal estuvo imparable desde la banda izquierda; Raphinha, muy incisivo; como Lewandowski. 'Dro', en la mediapunta, también lució.



Lewandowski (min. 6), Lamine Yamal (min. 9 y 15) y Raphinha (min. 19) adelantaron lo que fue el 0-1. Antes Geovani Reis no acertó a puerta vacía en una mala salida de Joan García (min. 20), que hoy volvió a ser el titular como en los dos partidos anteriores.

