Marc-André ter Stegen no es más el capitán del Barcelona

Héctor Cantú

La relación entre el guardameta alemán Marc-André ter Stegen y su actual equipo, el Barcelona continúa en un proceso gradual de resquebrajamiento.

El equipo culé ha decidido quitarle la capitanía al internacional teutón como un acto de castigo luego de que el guardameta se negara a firmar el parte médico que el club pretendía hacerle llegar a La Liga.

El punto de quiebre entre las dos partes fue que el Barcelona asegura que la recuperación de Ter Stegen puede durar más de cuatro meses, mientras que el meta se adelantó y aseguró que en tres meses estaría de regreso en las canchas.

El acto pone en peligro la inscripción de los arqueros que el Barcelona tiene como principales en sus planes para esta temporada, como Joan García Pons y Wojciech Szczęsny, quien en el ciclo pasado terminó por quedarse con la titularidad en el arco culé.

El Barcelona entiende la negativa de Marc-André como un desafío abierto para evitar su salida del equipo y sobre todo un acto de indisciplina, por lo que su segunda medida ha sido quitarle la capitanía.

Marc-André ter Stegen sale en camilla en el partido del Barcelona

Horas antes el club le abrió un expediente disciplinario por las mismas razones, y ahora, con la prontitud del partido ante el Como en el Joan Gamper, el equipo técnico decidió tomar esta otra medida.

En lugar de Marc-André ter Stegen, el primer capitán del Barcelona será Ronald Araújo, quien aparecerá el próximo domingo ante el Como con el gafete que lo identifique como líder del equipo de Hansi Flick.