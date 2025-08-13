Publicación: jueves 14 de agosto de 2025

Héctor Cantú

Robert Lewandowski, prácticamente descartado para el debut del Barcelona

El delantero polaco sigue en plena duda para jugar el fin de semana

El delantero polaco Robert Lewandowski podría perderse el debut del Barcelona en la temporada 2025-2026 debido a molestias físicas.

A dos días de que el equipo culé inicie su camino en la defensa del título ante Mallorca, el delantero centro del equipo local no completó el entrenamiento con el resto de la plantilla.

El Robert Lewandowski más sincero

'Lewy' habló en podcast de Rio Ferdinand de diversos temas de su carrera.
Pep Guardiola siempre se enfocaba en lo futbolístico, como persona fue complicado porque él sabe que es tan brillante con la táctica que los jugadores deben de seguirlo porque si lo hacen ganarán. Poco a poco se dio cuenta de que ser más abierto con ellos le redituaba aún más.
Pep nunca me pidió nada, solo me dijo “Lewy no te puedo ayudar porque eres mejor que yo, sabes cómo terminar una acción, pero puedo ayudarte a que la pelota llegue a ti”.
Una vez entrenamos cierta táctica y cuando llegamos al estadio nos dijo “olviden todo lo que hicimos en la semana” y cambió el plan increíblemente rápido y nosotros confiamos en eso porque sabíamos que iba a funcionar.
Jürgen Klopp es fantástico sabe cuándo debe ser más duro y cuándo tiene que ser más como un amigo. Nos ayudó a sacar lo mejor de nosotros e incluso aquello que pensábamos que no teníamos para jugar al más alto nivel.
Estamos jugando demasiado, si tienes partido el miércoles y luego el sábado es difícil recuperarte, pero si juegas en domingo hay una enorme diferencia. Jugar tanto y tan seguido no te permite rendir al máximo siempre.
Cuando tenía 22 años comencé a pensar en jugar más tiempo en el máximo nivel. Yo sabía que cambiar mis rutinas funcionaría. Hice ajustes en el gimnasio, en la alimentación, empecé a ver resultados. El futbol cambia y tienes que adaptarte.
En Barcelona veo a los jóvenes y he tomado lo bueno, lo positivo que tienen y he aprendido mucho de ellos. Debes encontrar el balance entre lo que sabes y lo nuevo.
La primera vez que vi a Lamine Yamal en los entrenamientos tenía 15 años y por primera vez en mi vida pensé “wow, ¿quién es él?, ¡cómo es posible que a esta edad tenga este nivel!”.
Es muy inteligente para su edad, pero siempre trato de darle algún consejo. Porque es increíble lo que hace, pero pronto será un reto mantenerse en el nivel en el que está o superarlo. No me refiero a 3 o 4 años, sino en 10, ¿qué debe hacer para seguir ahí?
Te tienes que mantener con los pies en el suelo, no puedes sentirte un superhéroe. Cuando marqué los 5 goles en 9 minutos todos hicieron un gran alarde de ello y yo solo pensaba que lo disfrutaría después.
La primera vez que entendí lo que significaba fue en Navidad, estaba más relajado y dije “ok, lo entiendo”. Y es que jugábamos partido tras partido entonces no había un momento de relajación.
En mi posición tengo que encontrar la mejor solución, nadie puede decirme qué hacer, durante el juego hay tantas situaciones que no puedes pensar, debes sentirlo y hacer lo mejor por ti y para el equipo.
No entendí por qué no gané el Ballon d’Or. Estaba jugando bien en todo, sé que en el futbol hay política y negocio.
Estaba intentado compararme con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los usé como inspiración, no a nivel futbolístico, pero sí para ganar trofeos.
En 2012 estuve a punto de llegar al Manchester United. Hablé con el presidente del Borussia Dortmund, me dijo que me necesitaban y que no me iban a vender, no era el momento adecuado. Pero yo dije sí porque si te llama Sir Alex Ferguson no puedes decir que no.
Thomas Müller es muy inteligente en la cancha, me ayudó mucho, siempre estaba detrás de mí y nos ayudábamos. Puede que no tenga la mejor técnica, o el mejor disparo, pero en mi carrera no he conocido a nadie que lea el juego como él.
Siempre recuerdo a Sergio Ramos, jugar contra él era un reto porque defendía muy fuerte, siempre quería estar pegado a mí.

El cuerpo médico del club informó que fueron molestas en el bíceps femoral las que le obligaron a hacer trabajo diferenciado, mismas que le podrían dejar fuera de circulación.

La agencia EFE ha informado que el equipo sostendrá la última sesión de trabajo de cara al duelo ante el Mallorca en Son Moix el día e mañana y será allí cuando Hansi Flick tome la decisión si contará con Robert Lewandowski o si tendrá que usar algún otro jugador de recambio.

El Barcelona no pierde ante el Mallorca desde la jornada 36 de la temporada 2008-2009 cuando fue superado por 2-1.

Desde entonces el saldo es de 16 victorias y 2 empates para el equipo de la Ciudad Condal, el vigente campeón del futbol español.

