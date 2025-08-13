Robert Lewandowski, prácticamente descartado para el debut del Barcelona

Héctor Cantú

El delantero polaco Robert Lewandowski podría perderse el debut del Barcelona en la temporada 2025-2026 debido a molestias físicas.

A dos días de que el equipo culé inicie su camino en la defensa del título ante Mallorca, el delantero centro del equipo local no completó el entrenamiento con el resto de la plantilla.

El Robert Lewandowski más sincero

El cuerpo médico del club informó que fueron molestas en el bíceps femoral las que le obligaron a hacer trabajo diferenciado, mismas que le podrían dejar fuera de circulación.

La agencia EFE ha informado que el equipo sostendrá la última sesión de trabajo de cara al duelo ante el Mallorca en Son Moix el día e mañana y será allí cuando Hansi Flick tome la decisión si contará con Robert Lewandowski o si tendrá que usar algún otro jugador de recambio.

El Barcelona no pierde ante el Mallorca desde la jornada 36 de la temporada 2008-2009 cuando fue superado por 2-1.

Desde entonces el saldo es de 16 victorias y 2 empates para el equipo de la Ciudad Condal, el vigente campeón del futbol español.