¿Quién llega como favorito a la Supercopa de España?

Oscar Sandoval

La Supercopa de España disputa una nueva edición bajo el formato ‘Final Four’ con cuatro grandes del futbol español enfrentándose a eliminación directa y con un título de por medio.

🗣 Hansi Flick: ❝El equipo sabe que son dos partidos para ganar un título. Eso es motivación suficiente. Y en el Barça, tanto nosotros como la afición, siempre queremos ganar.❞

Las semifinales serán vibrantes con el derbi entre Real Madrid y Atlético como platillo estelar, la posibilidad de ver El Clásico en la final está latente y la racha de nueve victorias consecutivas en La Liga coloca a Barcelona como favorito para levantar el título.

El primer obstáculo del conjunto azulgrana será Athletic de Bilbao, pero el futbol está de su lado luego de no recibir gol en los últimos tres partidos y marcar seis goles, mientras que el conjunto bilbaíno acude a la cita en Arabia con tres duelos sin conocer la victoria.

Real Madrid y Atlético pelearán por un lugar en la final, el equipo blanco llega en mejores condiciones, pero con la baja de Kylian Mbappé y sin el francés sus opciones de pelear por el título disminuyen porque además Vinícius Júnior no ha tenido un buen inicio de temporada.

Ganar la Supercopa de España podría ser la inyección anímica que necesita Barcelona para encarar el tramo final de la temporada con la seguridad de que puede pelear por cualquier título y ante cualquier rival.