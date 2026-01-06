Kylian Mbappé se pierde la Supercopa de España

Héctor Cantú

El Real Madrid ha recibido un ‘mazazo’ luego de conocer el reporte médico que establecía la imposibilidad de que Kylian Mbappé se recuperara para la Supercopa de España.

Aunque los presagios ya eran negativos, el club tenía una ligera esperanza de que Mbappé lograra superar las dolencias en su rodilla y poder ser parte de la semifinal.

De último minuto, Kylian Mbappé quedó fuera de la convocatoria y no viajará a Arabia Saudita, donde el Real Madrid se medirá el próximo jueves al Atlético de Madrid en busca del pase a la final del certamen.

Pero no todo está perdido, pues en el supuesto de que el Real Madrid derrote al Atlético y avance a la final, Mbappé podría ver minutos en caso de que logre superar sus molestias en la rodilla, por lo que la luz aún brilla en el horizonte, siempre y cuando sus compañeros logren el boleto al partido por el título.

📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

De esta manera, se perfila la reaparición de Gonzalo en el equipo titular del Real Madrid para enfrentar el Derbi madrileño luego de haberse convertido en la gran figura del fin de semana tras despacharse con un triplete ante el Betis.

Real Madrid llegará a Arabia Saudita, donde ya están instalados el Athletic Club y el Barcelona, quienes se enfrentarán en la primera semifinal.