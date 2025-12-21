Kylian Mbappé es más 'Pichichi' de La Liga que nunca

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé incrementó su ventaja al frente de la clasificación de goleadores en La Liga al marcar de penalti ante Sevilla, con lo que de paso, con 59, igualó el récord de goles anotados en un año natural por Cristiano Ronaldo en 2013 con la camiseta de Real Madrid. Kylian Mbappé lo consiguió; igualó el récord goleador de CR7

El delantero de Bondy consiguió su tanto número 18 en la competencia local, con lo que su ventaja es ahora de siete dianas sobre Ferran Torres, que no pudo incrementar su cuenta en la victoria del conjunto azulgrana frente a Villarreal.

Con nueve goles completa el podio, el kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, que tampoco pudo anotar, al igual que el polaco Robert Lewandowski, atacante del Barcelona, que lleva ocho.

Raphinha y Lamine Yamal firmaron el triunfo del Barcelona y ya suman siete tantos, los mismos que el argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, que lleva siete encuentros ligueros sin marcar, y que el colombiano 'Cucho' Hernández, que colaboró con un tanto en la goleada del Betis sobre el Getafe.