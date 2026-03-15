Se activa el plan para el regreso de Lionel Messi al Barcelona

Héctor Cantú

Joan Laporta ha sido reelecto como presidente del Barcelona por un ciclo más y con ello, ha erigido un estandarte que le puso en apuros durante su campaña.

Las acusaciones sobre su imposición para que Leo Messi no regresara le puso en serios predicamentos en su carrera por la reelección y ahora, ya de nuevo en su despacho, ha levantado la voz con la intención de zanjar toda distancia con la estrella argentina.

El homenaje para Lionel Messi por sus 45 titulos en su carrera

Laporta ha abierto la oportunidad para que sea durante esta nueva gestión cuando se le haga un homenaje a Lionel Messi por su aportación a la historia del club.

“Leo (Messi) estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera. Se merece un partido homenaje y también una estatua. Sería algo muy significativo. Solo Ladislao Kubala y Johan Cruyff tienen estatuas en el estadio”, sentenció para la televisión de Cataluña tras conocerse los resultados de las votaciones donde obtuvo más del 68 por ciento de los sufragios.

Con este pronunciamiento, Laporta deja a Leo Messi la posibilidad de volver al equipo de sus amores, tal vez no como jugador, pero sí como un activo para recibir los honores que merece luego de más de 700 partidos jugados con el equipo culé.

Joan Laporta confirmó la continuidad de Hansi Flick en el banquillo y el deseo de que el equipo femenino siga obteniendo títulos como sus pilares de gestión para esta nueva aventura como presidente reelecto.