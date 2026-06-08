Aún con ausencias, España dio un golpe de autoridad ante Perú en Puebla

Redacción FOX Deportes

España dejó buenas sensaciones a seis días de su debut mundialista tras imponerse 3-1 a Perú en Puebla. Luis de la Fuente utilizó el encuentro para afinar detalles de cara al choque frente a Cabo Verde y la respuesta fue positiva. Mikel Oyarzabal, Pedri y un autogol de Pedro Gallese dieron forma a una victoria que confirmó la idea del técnico.

La selección española tomó el control desde el arranque y apenas necesitó 101 segundos para abrir el marcador. Oyarzabal recibió fuera del área, giró y sacó un zurdazo para firmar el 1-0. Más tarde, Pedri amplió la ventaja tras una jugada colectiva en la que el delantero volvió a ser pieza clave al arrastrar marcas y generar espacios para sus compañeros.

🏁 ¡¡FINAL DEL PARTIDO EN MÉXICO!!



Victoria de la @SEFutbol en el último test antes del debut mundialista.



🇵🇪 🆚 🇪🇸 | 1-3 | 90+3’#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ZNDTqXPEkf — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 9, 2026

Con varias ausencias importantes por lesión, entre ellas las de Lamine Yamal y Nico Williams, De la Fuente aprovechó el partido para probar alternativas y repartir minutos. España mantuvo el dominio tras el descanso y encontró el tercer tanto cuando un centro de Yeremy Pino terminó en las redes luego de un desafortunado desvío de Gallese.

Perú descontó al minuto 66 por conducto de Jairo Vélez, quien aprovechó un desajuste defensivo para mantener su buena racha goleadora con la selección. Fue el único detalle negativo para una España que bajó las revoluciones en la recta final, administró la ventaja sin sobresaltos y cerró su preparación inmediata con una victoria antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo.