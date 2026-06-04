RD Congo espera no ser discriminado y jugar ante Chile en España

EFE

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) afirmó que "podría suponer discriminación" la decisión de las autoridades españolas de cancelar el partido de futbol amistoso del próximo día 9 entre RDC y Chile como precaución ante el brote de ébola en el este del país africano.

"Estamos teniendo serios problemas con las autoridades españolas porque han decidido que el segundo partido que debería jugar nuestra selección nacional (...), no pueden jugarlo por el ébola", afirmó el ministro congoleño de la Comunicación, Patrick Muyaya, en una rueda de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Muchos, creo que todos nuestros jugadores no juegan en Kinsasa (capital congoleña) ni en la República Democrática del Congo, todos ellos llevan unas tres semanas en algún lugar de Bélgica concentrándose en la preparación del Mundial, por lo que este tipo de decisión puede suponer discriminación", subrayó Muyaya.

Estados Unidos ordena cuarentena a la Selección de RD Congo El equipo deberá aislarse 21 días antes de entrar a Norteamérica para jugar el Mundial

"No es muy justo, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que estamos realizando", añadió el ministro, también portavoz del Gobierno congoleño.

Muyaya hizo estas declaraciones después de que la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA) anunciara este martes que mantiene conversaciones con las autoridades competentes para conseguir que se celebre al amistoso, al asegurar que "se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos".

Ese mismo día, el alcalde de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz), Juan Franco, había dictado un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio español del amistoso al argumentar "prudencia sanitaria" y "posibles riesgos sanitarios".

Por su parte, la Selección Chilena de futbol pidió que las autoridades locales españolas permitan disputar el encuentro "a puertas cerradas" y sin público, al enfatizar que "el Congo ya se hizo exámenes".

La República Democrática del Congo va tomando ritmo antes de debutar en el Mundial 2026

Los 'Leopardos', como se conoce popularmente a la selección congoleña, jugaron este miércoles un primer amistoso en Lieja (Bélgica) contra la selección de Dinamarca.

La FECOFA confirmó hace dos semanas que el combinado nacional estaba cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar la Copa del Mundo, cuya sede comparte con México y Canadá y que se jugará en junio y julio, tras la declaración del brote de ébola el pasado 15 de mayo.

Los 'Leopardos' cancelaron, antes de viajar a Bélgica, sus entrenamientos en Kinsasa, donde aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2.000 kilómetros de la provincia nororiental de Ituri, epicentro de la epidemia.

La selección congoleña volverá a un Mundial después de 52 años, integradas en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Según los últimos datos oficiales del Gobierno congoleño, el país acumula 363 casos confirmados de ébola, incluidos 62 fallecidos.