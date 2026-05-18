Publicación: martes 19 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Portugal del Mundial 2026 con un valor brutal de casi mil millones de euros

Los lusitanos son uno de los favoritos para ser campeones por esta simple razón

La Selección de Portugal es una de las favoritas para ganar la próxima Copa del Mundo y el valor de sus futbolistas sustentan esta postura.

Los 26 convocados por Roberto Martínez para la justa internacional que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá alcanza un valor cercano a los mil millones de euros.

Los futbolistas del PSG, Vitinha y Rúbén Neves son los jugadores de mayor valor con una cifra calculada en 110 millones de euros.

Por otro lado, el delantero Goncalo Guedes de la Real Sociedad y el arquero José Sá, son los lusitanos con menor precio de la plantilla con 6 y 5 millones de euros respectivamente.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto de Portugal ante Polonia desde el manchón penal.
El tanto significó el gol #134 con la selección y el #909 de su carrera como profesional.
En el cierre del partido asistió a Pedro Neto en el cuarto gol de los lusos.
Sin embargo, la anotación más vistosa llegó al 87’ cuando se alzó para sacar una chilena y marcar el quinto de Portugal.
Con ello, CR7 llegó a 135 tantos con la selección y 910 en su cuenta total.
Además, se convirtió en el jugador que más partidos ha ganado con una selección absoluta.
Cristiano superó por un día a Pepe como el jugador más longevo en marcar con Portugal, a los 39 años y 284 días.

En esta plantilla también aparece Cristiano Ronaldo con un valor de 12 millones de euros, una quinta parte del valor de Nuno Mendes, el mediocampista mejor valuado de este equipo internacional.

Portugal se convierte así en uno de los equipos de mayor valor para la próxima Copa del Mundo en donde enfrentará en la fase de grupos a Congo, Uzbekiztán y Colombia.

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