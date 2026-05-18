Portugal del Mundial 2026 con un valor brutal de casi mil millones de euros

Héctor Cantú

La Selección de Portugal es una de las favoritas para ganar la próxima Copa del Mundo y el valor de sus futbolistas sustentan esta postura.

Los 26 convocados por Roberto Martínez para la justa internacional que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá alcanza un valor cercano a los mil millones de euros.

Los futbolistas del PSG, Vitinha y Rúbén Neves son los jugadores de mayor valor con una cifra calculada en 110 millones de euros.

Por otro lado, el delantero Goncalo Guedes de la Real Sociedad y el arquero José Sá, son los lusitanos con menor precio de la plantilla con 6 y 5 millones de euros respectivamente.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

En esta plantilla también aparece Cristiano Ronaldo con un valor de 12 millones de euros, una quinta parte del valor de Nuno Mendes, el mediocampista mejor valuado de este equipo internacional.

Portugal se convierte así en uno de los equipos de mayor valor para la próxima Copa del Mundo en donde enfrentará en la fase de grupos a Congo, Uzbekiztán y Colombia.