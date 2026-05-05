Publicación: martes 12 de mayo de 2026

EFE

Cristiano Ronaldo Jr., convocado a la Selección de Portugal

El hijo de la leyenda sigue los pasos de su padre con el representativo con límite de edad

Cristiano Ronaldo Jr, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, ha sido convocado por la selección sub-16 de Portugal en un torneo que se celebrará a finales de mayo, según anunció este martes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Cristiano Jr, de 15 años, es uno de los 22 jugadores que integran la plantilla de la selección lusa para el Torneo de Desarrollo de la UEFA, que se disputará entre el 19 y el 24 de mayo en la ciudad de Bragança, en el norte de Portugal y fronteriza con Galicia (España).

¡Aura al 1000! Cristiano Ronaldo, imponente con el bisht

Cristiano Ronaldo portó un bisht tradicional saudí tras la victoria de Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo marcó un doblete en el triunfo 2-0 sobre el Al-Hazm.
Cristiano Ronaldo ya tiene 500 goles después de haber cumplido los 30 años; es decir, ha hecho la mayoría de anotaciones en su carrera (964) tras entrar en la 'veteranía'.
En el día previo al Día de la Fundación de Arabia Saudita, CR7 fue condecorado con un bisht, capa abierta de gran honor y tradición.
Así se vivió la gran noche de CR7 en el Estadio de la Universidad Rey Saúd.
Así se vivió la gran noche de CR7 en el Estadio de la Universidad Rey Saúd.

Además de Portugal, en la competición participarán Grecia, Italia y la República Checa.

El primogénito de CR7 suma un gol en seis partidos con la sub-16 y dos trofeos conquistados: el Torneo Internacional del Algarve del pasado febrero y la Copa de las Federaciones, organizada el pasado octubre en Turquía.

Anteriormente, con la sub-15, destacó en un torneo en Croacia que Portugal ganó gracias a un doblete suyo en la final.

Cristiano Ronaldo y su amor interminable con el gol

Cristiano Ronaldo ha marcado su gol 138 con la seleccion portuguesa y ha hecho de España una de sus víctimas preferidas (4 goles)
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Cristiano Ronaldo Júnior juega actualmente en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, el club de Cristiano, y es extremo, la posición que su padre ocupó en los primeros años de carrera.

También pasó por las canteras de la Juventus de Turín y del Manchester United

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