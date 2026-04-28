Cristiano Ronaldo podría alcanzar los mil goles en el 2026

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo ha vuelto a marcar y con ello, el objetivo de llegar a los mil goles, se ve cada vez más cerca.

Las proyecciones numéricas apuntan a una alta probabilidad para que sea en este mismo 2026, año marcado por la Copa del Mundo, cuando Cristiano pueda llegar a la cifra dorada.

Al Al-Nassr aún le quedan cinco partidos por disputar en esta temporada, por lo que según el promedio de goles de Cristiano sumaría al menos cuatro tantos más, cifra que lo llevaría a marcar 970 goles.

Además, Cristiano tendrá un verano movido con la Selección de Portugal, con la que seguramente estará en la Copa del Mundo. Al menos, serán cuatro partidos los que Portugal juegue en las próximas semanas, el amistoso ante Chile y los tres duelos de la fase de grupos del Mundial.

Si Cristiano mantiene su promedio de 0.6 goles por encuentro con su selección, entonces logrará dos goles más en estos encuentros con su selección, llegando a 976 tantos.

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Contemplando el mismo número de partidos (21) que jugó el Al-Nassr en el segundo semestre del 2025 y manteniendo el promedio anotador de CR7 con el equipo saudí desde que llegó (1.14 goles), Cristiano marcará, al menos, 24 goles más.

La sumatoria, en esta proyección alcanza los mil goles en lo que resta del 2026, una cifra que se ha convertido en una obsesión para CR7 y que cada vez está más cerca de alcanzar.