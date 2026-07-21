Las 6 grandes polémicas de Argentina en el Mundial 2026

Karla Villegas Gama

Argentina quedó en el centro de la conversación durante el Mundial 2026 por diversas polémicas. Algunas estuvieron respaldadas por las imágenes; otras generaron debate entre aficionados y especialistas.

La roja que Lionel Messi no vio Copyright: Reuters

En el partido inaugural ante Argelia, Lionel Messi impactó con los tacos la pantorrilla de Aïssa Mandi en una acción que pudo costarle la tarjeta roja. Sin embargo, el árbitro central Szymon Marciniak decidió no sancionar la acción con tarjeta y el VAR no lo llamó para revisar la jugada.

Hasta ese momento, Argentina ganaba 1-0. Después de la polémica, Messi marcó dos goles para sentenciar el triunfo por 3-0.

El golazo de Egipto que no contó Copyright: Reuters

Egipto comenzó mejor el encuentro y abrió el marcador al minuto 15.

El conjunto africano incluso puso el 2-0 tras una jugada iniciada por Haissem Hassan y definida por Zico. Sin embargo, el VAR detectó una falta previa de Hassan sobre Lisandro Martínez, por lo que el tanto fue invalidado correctamente.

La expulsión de Breel Embolo Copyright: Reuters

En los cuartos de final, Argentina se cruzó con Suiza. Los europeos caían 1-0 hasta el minuto 67, cuando Dan Ndoye hizo el del empate. La anotación impulsó el ánimo del conjunto europeo ante una ‘Albiceleste’ que ya defendía cerca de su área.

Cinco minutos más tarde, un encontronazo entre Leandro Paredes y Breel Embolo llevó al árbitro a mostrar la tarjeta amarilla al argentino.

Tras la revisión en el VAR, se recurrió al concepto de 'error de identidad' y el amonestado fue Embolo por simular una falta. Como ya tenía una amarilla, terminó expulsado.

El 'fuera de lugar' que lo cambió todo Copyright: Reuters

En la semifinal frente a Argentina, Inglaterra defendía la ventaja mínima con todos sus hombres replegados, mientras que la ‘Albiceleste’ se volcó al ataque. No obstante, los sudamericanos consiguieron dos anotaciones en siete minutos: la primera de Enzo Fernández (85’) y la segunda de Lautaro Martínez (90+2’).

La controversia llegó en el gol de Fernández. Los ingleses reclamaron un fuera de lugar de Lionel Messi, quien recuperó el balón después de que se estrelló en el poste; el rebote se consideró como el inicio de una nueva jugada, por lo que la asistencia fue válida.

La manta incómoda Copyright: Reuters

Después de derrotar 2-1 a Inglaterra y tras asegurar su pase a la final, algunos jugadores argentinos mostraron una manta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, lo que reavivó el debate sobre la soberanía de dicho territorio.

La FIFA abrió una investigación, aunque hasta el momento no ha emitido un veredicto.

La campal en la final Copyright: Reuters

La derrota ante España terminó con una pelea entre jugadores y miembros de ambos equipos.

Leandro Paredes sujetó por el cuello a Eric García, lo empujó y después golpeó a Gavi con un manotazo antes de tirarlo al césped.

Nahuel Molina golpeó en el pecho a Rodri mientras el capitán español se dirigía a celebrar con sus compañeros.

Además, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, le propinó un puñetazo en el rostro a Dani Olmo.

El Comité Disciplinario de la FIFA mantiene abierta una investigación sobre los incidentes, sin que hasta el momento exista una resolución oficial.