Argelia protesta ante FIFA por jugadas de Lionel Messi y Alexis Mac Allister

Reuters

Argelia presentó una queja por el supuesto mal arbitraje durante su derrota 3-0 ante Argentina en el Mundial esta semana, informó el viernes a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto.

Argelia envió una carta a la comisión de árbitros de la FIFA, haciendo especial hincapié en el incidente del primer tiempo en el que el argentino Lionel Messi pisó la pantorrilla del capitán argelino, Aissa Mandi.

Los aficionados argelinos exigieron a gritos la expulsión de Messi, pero el astro de la "Albiceleste" no fue sancionado y acabó marcando un triplete.

Argelia también alega que el árbitro polaco Szymon Marciniak no sancionó un codazo del centrocampista argentino Alexis Mac Allister en la cara de Ibrahim Maza durante la segunda parte del partido del Grupo J disputado en Kansas City.

El experimentado árbitro, que dirigió la final del Mundial de 2022 en Catar, en la que Argentina venció a Francia en los penales, se encontraba a menos de un metro del incidente cuando Mac Allister pareció empujar a Maza con el codo levantado.

El incidente de Messi provocó una tormenta en las redes sociales, donde los aficionados debatían si su condición de estrella había influido de alguna manera en la falta de sanción.

Las cifras que dejó Lionel Messi en su espectacular partido ante Argelia

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, también se refirió al incidente cuando el miércoles se le pidió que comentara la ampliación a tres partidos de la sanción de su centrocampista Themba Zwane en el Mundial tras la tarjeta roja recibida en el partido inaugural contra México.

"Cuando veo lo que pasó con Messi, no estoy de acuerdo, desde luego que no, con lo que le ha pasado a mi jugador. Si ves la jugada, el jugador mexicano bloqueó a mi jugador, y Themba intentó pasar por encima de él, y le puso el brazo sobre el hombro. Eso es todo lo que hizo", afirmó Broos.

"¿Y por eso te sacan una tarjeta roja y luego te sancionan con tres partidos? Lo siento, pero esto es demasiado severo. No quiero que a Messi le saquen tarjeta roja, porque un jugador de esa calidad tiene que estar en el campo, como se vio (contra Argelia), pero ¿cuál fue la diferencia entre eso y lo de Zwane?", preguntó el entrenador.

Argentina se enfrentará a Austria en Dallas el lunes y Argelia se medirá a Jordania ese mismo día en San Francisco.