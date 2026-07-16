La FIFA abre investigación por la 'manta prohibida' de Argentina

Héctor Cantú

La FIFA, máximo organismo rector del futbol mundial, ha anunciado que abrirá una investigación luego de que, durante los festejos, algunos jugadores argentinos ondearan una manta con la leyenda: “Las Malvinas son Argentinas”.

En su reglamento de competición del Mundial 2026, la FIFA prohíbe la expresión de mensajes o lemas con carga política por parte de todos los miembros de las selecciones participantes, incluidos los jugadores.

“Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido", señala el artículo 34 (punto 4.3) del Protocolo de partidos.

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Por esta razón, el que algunos jugadores de Argentina ondearan una manta que probablemente provino de las gradas, podría acarrear una sanción.

En Inglaterra consideraron el gesto fuera de lugar y un “acto totalmente inapropiado”, por lo que han exigido que la investigación llegue a las últimas consecuencias y se sancione conforme al reglamento.