Se acabó el reinado de Lionel Messi y Argentina; España nuevo campeón del mundo

Héctor Cantú

La selección de España se convirtió en el nuevo campeón del mundo y terminó con el reinado de Argentina que duró cuatro años en el último Mundial de Lionel Messi.

Argentina apostó a ceder la tenencia de la pelota a su rival para forzar la definición en tiempo suplementario, pero al final, ni el físico ni el futbol le alcanzaron para forzar la definición en la tanda de penales.

Los botines de Enzo Fernández que desafiaron las las reglas en el Mundial, no fueron de la suerte

La primera gran opción la tuvo Lamine Yamal en los primeros minutos de juego, pero su disparo quedó atorado en los guantes del ‘Dibu’ Martínez, quien estuvo a la altura del compromiso y ahogó en al menos tres ocasiones, el grito de gol de España.

El punto de quiebre para la selección albiceleste llegó en el segundo tiempo con la expulsión de Enzo Fernández por doble amarilla.

Con la superioridad numérica, España continuó con el dominio abrumador del encuentro buscando el arco rival.

La Furia Roja encontró las redes en la figura de Nico Williams, sin embargo, el cuerpo arbitral decidió anular el tanto debido a una falta previa de Mikel Merino.

Así fue el show de medio tiempo que cambió el Mundial para siempre

El propio Merino falló una jugada clara frente al arco, al no poder rematar de cabeza con dirección al fondo de las redes en la opción más clara de gol que tuvo el equipo ibérico.

En los minutos finales del tiempo agregado, Argentina logró ensuciar el partido y llevarlo a su territorio, jugando con la concentración del equipo europeo que tuvo un cambio de actitud al inicio del segundo tiempo extra.

El gol de Ferrán Torres que sabe a Copa del Mundo

El golpe demoledor de España llegó en el segundo tiempo extra. Ferrán Torres, quien entró de cambio, encontró las redes luego de un rebote dentro del área. El golpe fue definitivo.

Ferrán Torres incluso encontró por segunda ocasión las redes, pero el VAR decidió anular el gol por fuera de lugar en lo que hubiera sido un golpe demoledor para la Albiceleste.

Así, España se une a la selecta lista de equipos que han levantado dos veces la Copa del Mundo en su historia luego de haber tocado la gloria en la edición 2010.